Tilburg ve Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nden bilim insanları "İnsan kaç yıl yaşayabilir?" sorusuna dair elde ettikleri bulguları, Medical Express dergisinde yayınladı.

Hollanda'da son 30 yıl içerisinde hayatını kaybeden 75 bin kişinin verilerini inceleyen araştırmacılar, kadınların en fazla 115.7 yaşına kadar, erkeklerin ise 114.1 yaşına dek yaşayabileceğini tespit etti.

Araştırmacılardan John Einmahl, araştırma makalesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ortalamaya bakıldığında insanlar daha uzun yaşıyor. Ancak aramızdaki en yaşlı olanlar, son 30 yılda pek de yaşlanmadı. Bu noktada kesinlikle bir çeşit duvar bulunuyor. Elbette ortalama yaşam beklentisi arttı. Ancak maksimum yaşam süresi değişmedi."

Uzmanlar, araştırmada elde edilen sonuçların yaşam beklentisini değil, bir bireyin en fazla ne kadar yaşlanabileceği sorusunu konu edindiğini vurguluyor.

Sonuçlar aynı zamanda, daha önce ABD'de gerçekleştirilen ve benzer sonuçları ortaya koyan bir araştırmayla da örtüşüyor. Söz konusu araştırmada da bilim insanları, bir insanın 115 yaşından sonrasını görmesinin pek mümkün olmadığını belirlemişti.

Ancak şimdiye dek en uzun yaşamış insan rekorunu elinde tutan Jeanne Loise Calment isimli bir Fransız kadın söz konusu sayılara ve araştırmalara inat 122. yaşına dek hayatın tadını çıkarmıştı. 1875 doğumlu Calment, 1997'de hayatını kaybetmişti.