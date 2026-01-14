Astronomlar, Dünya atmosferine ait moleküllerin milyarlarca yıldır Ay yüzeyine taşındığını ve Ay toprağına karıştığını ortaya koyan yeni bir araştırma yayımladı. Çalışmaya göre, Güneş'ten gelen yüklü parçacık akımı olan Güneş rüzgarları, Dünya atmosferinden kopardığı maddeleri uzaya sürükleyerek Ay yüzeyine kadar ulaştırıyor.

Ay'ın, Dünya'dan moleküller çektiği fark edildi

Araştırmanın, Apollo görevleri sırasında Ay'dan getirilen örneklerde su, karbondioksit, helyum ve azot gibi maddelerin bulunmasıyla ortaya çıkan ve onlarca yıldır tartışılan bir gizeme açıklık getirdiği aktarıldı. Daha önce bu maddelerin büyük bölümünün doğrudan Güneş kaynaklı olduğu düşünülürken, 2005 yılında Japonya'daki Tokyo Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu bileşenlerin bir kısmının Dünya'nın gençlik dönemindeki atmosferinden gelmiş olabileceğini öne sürmüştü.

Dünya'nın manyetik alanı süreci kolaylaştırdı

Yeni çalışma ise bu aktarımın, Dünya güçlü bir manyetik alan geliştirdikten sonra da devam ettiğini gösterdi. Üstelik araştırmacılara göre Dünya’nın manyetik alanı, sanılanın aksine bu süreci durdurmak yerine kolaylaştırmış olabilir.

New York’taki Rochester Üniversitesi'nde Prof. Eric Blackman, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu sonuçlar, Dünya’nın oksijen ve azot gibi uçucu gazları milyarlarca yıldır Ay toprağına aktardığını gösteriyor. Dünya ile Ay arasında yalnızca oluşum sırasında değil, uzun jeolojik zaman ölçeklerinde de madde paylaşımı yaşandığı görülüyor.

Araştırmaya göre Ay, her ay yörüngesinin belirli bir bölümünde Dünya’nın “manyetik kuyruğu” olarak adlandırılan bölgeden geçiyor. Bu sırada Dünya atmosferinden kopan parçacıklar, doğrudan Ay yüzeyine ulaşabiliyor. Atmosferi olmayan Ay’da bu maddeler yüzeye çarparak toprak tabakasına gömülüyor.

Bu bağlamda, bilim insanları, Ay toprağının Dünya’nın eski atmosferine dair önemli bir kimyasal kayıt barındırabileceğini belirtti. Çalışma, Aralık ayında Nature Communications Earth & Environment dergisinde yayımlandı.