Bunlar da ilginizi çekebilir

ABD-İsrail'in saldırıları sonrası İran başta Bahreyn, BAE ve Katar olmak üzere birçok Körfez ülkesindeki ABD hedeflerine yönelik misillemelerde bulunmuştu.

Trump: İran'a saldırmak için Kongre'den onay almaya ihtiyacım yok

Söz konusu kamikaze İHA'nın menşeine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı aktarıldı.

Dubai kentindeki ABD Konsolosluğu'na İHA ile saldırı düzenlendiği; yerleşkede yangın çıktığı ifade edildi.

Dubai hükümetine bağlı Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.