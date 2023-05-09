Araştırmada en az 3 yılını bir kedi kafede geçirmiş ve bu sebeple birçok insanla bir arada olmuş, güncel olarak ise evde yaşayan 8’i dişi, 10’u erkek 18 kedi kullanıldı.

Araştırmacılar kedilerin dikkatini çekebilmek için dört farklı teknik kullandı: Bazı kedilere yalnızca sesli, bazılarına yalnızca görsel, bazılarına da ikisini de kapsayan çağrılar yapıldı, bazılarına ise hiçbiri yollanmadı.

‘Animals’ dergisinde yayınlanan sonuçlar kedilerin sadece sestense hem sesin hem görsel işaretlerin olduğu çağrılara daha hızlı yanıt verdiğini ortaya koydu.

GÖRMEZDEN GELİNEN KEDİLER STRESE GİRİYOR

Araştırmanın asıl ilginç sonucu ise görmezden gelinen kedilerin strese girdiğinin ve bundan kaynaklı olarak kuyruklarını salladıklarının fark edilmesi.