Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak'ta meydana gelen ve 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasıyla ilgili en dikkat çeken konu, uzmanların bahsettiği altın zamanın iyi değerlendirilmemiş olması.

Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan bilirkişi raporunda yer alan "altın zaman" kavramı dikkat çekici. Buna göre, yangın çıktıktan sonra ilk 10 dakika içinde yapılması gerekenler yapılmadı.

Hazırlanan bilirkişi raporunda şu ifadeler yer aldı:

"Yangın çıktığında ilk olarak otel sahipleri ve yönetimine haber verildi. Otel sahipleri müşterilerin kurtarılmasına odaklanmak yerine arabalarını kurtarma derdine düştü. Altın zaman kullanılmamış, otel sahipleri ayrıcalıklı olarak kurtarılmıştır."

İş Güvenliği Uzmanı Erdinç Günay, "Bilirkişi raporunda da yer alan altın süre dedikleri 10 dakikalık zaman içerisinde aslında binanın tahliye edilebileceğinin altını çizmektedirler. Tahliyenin birinci öncelik olmadığını görüyoruz binada." dedi.

Günay "112'yi arayarak yardım istemeleri megafon ve siren sistemleri çalışmıyorsa bile çıplak ses ile 'Yangın var.' diye bağırarak, kapıları çalarak insanları uyandırıp tahliye etmelerini beklemek gerekirdi." diye konuştu.

Yangın faciasında eşini ve kızını kaybeden Hilmi Altın da, yangın başladıktan sonraki ilk dakikalara şu sözlerle dikkat çekti:

"Oradan lüks araçlar çıkarılırken, çıkardıkları o araçlardan bir tanesini otelin meydanına çekip kornalara uzun süreli bassalardı, belki çok daha az bir kayıp yaşayabilirdik. Otelden çıkış yaparlarken daha fazla insanı uyandırma fırsatı olabilirdi. Bunları bize yaşatmadılar."

Uzmanlar, altın zamanın tüm misafirler için değil de sadece otel sahipleri için kullanıldığı görüşünde. İş Güvenliği Uzmanı Erdinç Günay "En üst katta olmasına rağmen otel sahiplerini uyarıyorlar. Onlar güvenli bir şekilde dışarıya tahliye ediliyor." ifadelerini kullandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 20 tutuklu bulunuyor. Şüpheliler, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak"la suçlanıyor.