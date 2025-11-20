Almanya'dan İstanbul'a gelen ve 13 Kasım'da ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin yankıları sürerken, bir ilaçlama zehirlenmesi de İstanbul Esenyurt'ta yaşandı.

Esenyurt Çınar Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın bodrum katına böcek ilacı atıldı.

Yüksek dozda yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 7 kişi zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 7 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜNER: SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Güner, aralarında 1 bebeğin de bulunduğu toplamda 7 kişinin zehirlenme şüphesiyle etkilendiğini belirtti.

Güner, olay yerine 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personelinin yönlendirildiğini ve 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Güney ayrıca, hepsinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tedavilerinin sürdüğünü duyurdu.

BÖCEK AİLESİ HAYATINI KAYBETTİ

‘Zehirlenme’ iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek’in ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

3’ü ilaçlama şirketi çalışanı olmak üzere toplam 8 kişi tutuklandı.

Ailenin Adli Tıp ön raporunda oteldeki kimyasal madde zehirlenmesinden etkilenmiş olabileceği belirtilmişti.

İlaçlama şirketinin tutuklanan sanıklarının ifadeleri de, ilaçlama şirketinin kurumsal yapısı olmadığını, sertifikasız ve eğitimsiz ilaçlama yaptıklarını ortaya koydu.

Otelde, Alfasc ve Cypermetrin isimli markalı böcek ilaçlama kimyasallarının sertifikasız kullanıldığı anlaşıldı. Bu ilaçların, mide bulantısı, uzun süreli kusma, mide ağrıları, ishal, bilinç kaybı ve koma yaşattığına dair kayıtlar var. Böcek ailesi hastaneye ilk gittiklerinde bu durumdaydı ve daha sonra otel odasına geri geldiklerinde durumları ağırlaştı.