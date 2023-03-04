Güröz açıklamasında, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu başkanlığında Binboğa-Yem Ltd yetkilileri ile Koop-Sen yetkilileri arasında yapılan görüşmede mutabakata varılarak, Binboğa-Yem Ltd’de alınan grev kararının kaldırıldığını vurguladı.

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