Dün akşam saat 23:00 sıralarında, Girne’de, Karaoğlanoğlu Caddesinin 9-10’uncu kilometreleri arasında, Kemal MERTCANOĞLU (E-42) 271 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UB 541 plakalı araç ile yolun solunda bulunan tali yoldan anayola çıkış yapacağı sırada, dikkatsizliği sonucu yolun ortasında bulunan beton refüje çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. UB 541 plakalı araç sürücüsü Kemal MERTCANOĞLU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Alkollü sürücü park halindeki taksiye çarptı!

Yine dün akşam saat 23:55 sıralarında, Gazimağusa’da, Serhan TATAR(E-33) 96 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NJ 647 plakalı salon araç ile Terminal çemberinden dikkatsizce Ceyhan sokak istikametine doğru dönüş yaptığı sırada, yolun solunda bulunan Ulaş Taksi Durağı önlerinde direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu, o esnada yolun sağında park halinde bulunan THK 140 plakalı taksi aracın sağ arka kısmına çarmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden NJ 647 plakalı araç, yine yolun sağında park halinde bulunan ME 479 plakalı kamyonet aracın sağ ön kısmına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Trafiğin durduğunu fark etmedi, arkadan çarptı!

26.11.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Mennan UNCU (E-40) 113 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki CD 740 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki trafiğin durması sonucu durmak zorunda kalan Yusuf VEZİROĞLU (E-25) yönetimindeki NF 690 plakalı salon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan CD 740 plakalı araçtaki yolcu Nuray UNCU, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. CD 740 plakalı araç sürücüsü Mennan UNCU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

