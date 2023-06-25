Alınan tüm önlemlere, yapılan tüm uyarılara rağmen ülkemizde meydana gelen trafik kazaları artarak devam ediyor.

Dün gece saatlerinde ve bugünün ilk saatlerinde ülke genelinde 4 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Meydana gelen kazalarda iki kişi yaralandı, 2 sürücü tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili açıklamaları şöyle:

25.06.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu boyunca MC 103 plakalı salon aracı soldan birinci şerit içerisinde trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden tehlikeli ve dikkatsiz bir şekilde ters yöne Lefkoşa istikametine doğru kullanan Alaiddin ALİSİNANOĞLU (E-54), seyretmekte olduğu yolda Metgin Gıda önlerine yaklaştığında o esnada karşı yönden Gazimağusa istikametine doğru aynı şerit içerisinde seyreden Mehmet ÜÇOKKA (E-25) yönetimindeki SH 062 plakalı salon araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin arından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

Park halindeki araca çarptı

25.06.2023 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Lefkoşa’da Osmanpaşa caddesi boyunca JM 059 plakalı salon aracı batı istikametine doğru 183 mlgr alkollü içki tesiri altında dikkatsiz bir şekilde kullanan Abdulhamit DEMİR (E-25) seyrettiği yolun sağında bulunan Kıbrıs Ayakkabı Dünyası isimli işletmenin önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıkarak Kıbrıs Ayakkabı Dünyası önündeki park alanı içerisinde park halinde bırakılan GF 270 plakalı araca çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile savrulan GF 270 plakalı araç, park halinde bulunan JT 789 plakalı araca çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. JM 059 plakalı araç sürücüsü Abdulhamit DEMİR tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

131 Promil alkollü çıktı

25.06.2023 tarihinde, saat 03.30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu 6-7 km’leri üzerinde, İkakke Abasi Emmanuel AKPAN (E-27) 130 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZSZ 171 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada ayni istikamete doğru önünde seyreden Mustafa AKERLER (E-57) yönetimindeki RY 575 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce öne doğru savrulan RY 575 plakalı araç yol kenarında bulunan bariyere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZSZ 171 plakalı araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı

24.06.2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Yenierenköy - Yeşilköy anayolunun 1-2’nci km’leri arasında, Vasıf BABİLİ (E-36), yönetimindeki KD 629 plakalı salon araç ile Yenierenköy istikametinden Yeşilköy istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yola aniden atılan köpeğe çarpmamak için direksiyonu sola kırması neticesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkarak, toprak sete çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.