Ani ölümlerle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

27.07.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Minareliköy’de sakin Elay ARIK YUSUF (K-37) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu, Lefkoşa Dr. Burhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

27.07.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Tatlısu’da sakin Stuart BAİRD (E-74) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

