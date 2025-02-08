Polisin açıklaması şöyle:

07.02.2025 tarihinde, saat 07.15 sıralarında, Malatya’da sakin Brian James Anthony NEVARDE (E-89), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde  aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

Cumhurbaşkanı Tatar: “Kıbrıs’taki gerçekleri görmeden bir antlaşma olamaz” Cumhurbaşkanı Tatar: “Kıbrıs’taki gerçekleri görmeden bir antlaşma olamaz”

 07.02.2025 tarihinde, saat 19.20 sıralarında, Değirmenlik’te sakin Alican AKYÜZ (E-59) aniden rahatsızlanması sonucu  olay yerine ambulans ile gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.