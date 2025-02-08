Polisin açıklaması şöyle:

07.02.2025 tarihinde, saat 07.15 sıralarında, Malatya’da sakin Brian James Anthony NEVARDE (E-89), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

07.02.2025 tarihinde, saat 19.20 sıralarında, Değirmenlik’te sakin Alican AKYÜZ (E-59) aniden rahatsızlanması sonucu olay yerine ambulans ile gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.