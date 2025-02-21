Polisin kazalarla ilgili açıklaması şöyle:

20.02.2025 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Küçükerenköy-Tatlısu Anayolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, Doğukan GÜL (E-27) yönetimindeki FL 429 plakalı çift kabin araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve çelik bariyerlere çarptıktan sonra dere yatağına düşerek tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Jihad DEWAN (E-26), Md Abdul MALEK (E-31) ve Md Shipon ALI (E-31), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, sürücü Doğukan GÜL’ün sol kolunda kırık teşhisi nedeniyle, diğer yolcular ise kontrol maksatlı müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

Aydınlatma direğine çarptı!

20.02.2025 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da YDÜ içerisindeki isimsiz yol üzerinde, Emirhan UÇAR (E-20) yönetimindeki UD 530 plakalı motosiklet ile kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve aydınlatma direğine çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosikletteki yolcu Yiğit GÜLAY (E-23), kaldırıldıkları Y.D.Ü Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından sürücü Emirhan UÇAR sağ ayağında kırık teşhisi ile cerrahi servisinde müşahede altına alınırken, Yiğit GÜLAY ise sağ kolunda kırık teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.