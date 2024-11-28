Polisin yangınlarla ilgili açıklaması şöyle:

27.11.2024 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Vadili’de Aksaray Sokak’ta, bir şahsa ait evin bahçesinde bulunan atölye olarak kullanılan kulübede, muhtemelen evden kulübeye çekilen seyyar elektrik kablosunun kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, kulübeye ait tüm profil demirler ile saçlar ve kulübe içerisinde muhafaza edilen elektrikli ısıtıcı fan, piknik buzluğu, 2 adet koltuk minderi, vantilatör ve su sebili yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Park halindeki araç alev aldı

27.11.2024 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markete ait araç park yeri içerisinde, Altay ONURAY’ın kullanımındaki FU 231 plakalı salon araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu söz konusu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın çevre sakinleri tarafından, yangın söndürme cihazı kullanılarak söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın ön kısmı tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.