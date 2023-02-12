Polisin ani ölüm olaylarıyla ilgili açıklaması şöyle:

Dün saat 10:50 sıralarında, Gazimağusa'da sakin Zehra KARABAYRAM (K-68), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir.

80 Yaşındaydı...

Yine dün saat 20:00 sıralarında Lefkoşa’da sakin Zarife IŞIKER (K-80) ikametgahı içerisinde rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “solunum yetmezliği, siroz ve aort daralması” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Ölüm olayları ile ilgili Polis soruşturmaları devam ediyor.