Lefkoşa’da 59 yaşındaki Hasan Ayık evinde ölü bulundu

3 Şubat 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hasan Ayık (E-59), ikametgahı içerisinde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Olay yerine gelen doktorun yaptığı ilk incelemede darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtildi. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de müşahede altındaki 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Aynı gün saat 23.00 sıralarında Girne’de yaşayan Khandaker Jayed Hassan Fahim (E-29), baş ağrısı ve bulantı şikayetleri üzerine gittiği özel bir hastanede müşahede altına alındı. Tedavisi devam ederken ambulans ile sevk edildiği Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde saat 04.45’te yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek. Polis soruşturması sürüyor.

Yeniceköy’de 88 yaşındaki Hursiye Bardak evinde ölü bulundu

04 Şubat 2026 tarihinde saat 02.00 sıralarında Yeniceköy’de yaşayan Hursiye Bardak (K-88), evinde ölü bulundu. Doktor tarafından yapılan incelemede darp veya cebir izine rastlanmazken, doktorundan alınan bilgiye göre Bardak’ın kongestif kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.