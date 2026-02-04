“Yargının sesine kulak vermemiz gerekiyor” diyen Gürcafer açıklamasında şunları kaydetti:

“‘Geciken adalet, adalet değildir’ diye hep bir ağızdan söylüyoruz ama bunu söylemek yeterli olmuyor. Yargının gecikiyor olmasından şikâyet etmemiz bizi bir yere götürmüyor. Yargının sesine kulak vermemiz gerekiyor. Yargı, bize reform ihtiyacı olduğunu söylüyor. Geçmişte gündeme gelerek gerekli düzenlemenin yapılmasıyla ilgili gerçekleşmiş olan referandumda yargının verimliliğin artırılması ile ilgili anayasal değişiklik beklentisi siyasete kurban edildi. Umarım bu defa da bu düşünce siyasi sürtüşmelere kurban edilmez.”