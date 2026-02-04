Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Mahmut Özçınar, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile birlikte, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler İzleme Komitesi Toplantısı’na katıldı.

3 Şubat Salı günü Fransa’nın Strasbourg kentinde gerçekleştirilen toplantıda, Monako’da Avrupa Yerel Yönetimler ve Özerklik Şartı’nın izlenmesi ile Karadağ’da izleme sonrası süreç ele alındı.

Toplantıda ayrıca, üye devletler Bulgaristan ve Ermenistan’daki yerel demokrasinin durumu ile Kosova, Estonya, Kuzey Makedonya ve San Marino’daki yerel seçimlere ilişkin gözlem raporları görüşüldü.

Gürcistan’a gerçekleştirilen bilgi toplama ziyareti, Türkiye’de yerel demokrasiye ilişkin son gelişmeler, Ukrayna’da belediyeler ve bölgelerdeki mevcut durum ile yerel ve bölgesel düzeyde insan hakları ve hukukun üstünlüğü konuları da toplantı gündeminde yer aldı.

Toplantıda ayrıca 2026–2027 Çalışma Planı ile gelecek dönemde yapılması planlanan toplantılar ele alındı.