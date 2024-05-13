Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

12.05.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Adem BORAN (E-59) yönetimindeki GT 555 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Fima Market önlerine geldiğinde, dikkatsizce şerit değiştirmesi sonucu o esnada sol arkasında aynı istikamete doğru seyreden Mustafa AYDEMİR (E-47) yönetimindeki SR 775 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisiyle sola doğru savrulan SR 775 plakalı araç, o esnada otobüs durağı önünde durmakta olan yaya Pınar GÖÇMEN(K-23)’e de sol dikiz aynası ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Pınar GÖÇMEN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

158 Miligram alkolle direksiyon başına geçti

12.05.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Yeşilköy-Ziyamet Anayolu’nun 1-2’inci kilometreleri arasında, Hakan TEMEL(E-24) 158 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki FD 310 plakalı araç ile Ziyamet istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan trafik levhasına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Hakan TEMEL aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Dikkatsizliği sonucu park halinde bulunan treylerin tekerine çarptı!

12.05.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Gazimağusa’da Servet yolu üzerinde, Salva BOZAIDIS(E-44) 69 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KLY 805 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Derinya Market önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun solunda park halinde bulunan treylerin sol tekerleği ile üzerindeki teknenin sol yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Salva BOZAIDIS aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.