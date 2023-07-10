09.07.2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Gazimağusa’da Dağaşanlar Caddesi üzerinde, Mahmoud EL HAWACH (E-26) yönetimindeki ZPE 137 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Cephe Sokak kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sokağa giriş yapması sonucu, o esnada kavşağa geldiğinde dikkatsizce batı istikametine doğru seyreden Samed NERKİZ (E-17) yönetimindeki ES 596 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan ZPE 137 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Melisa ATEŞ(K-24), Makbule BAYDÜZ(K-33), Nuri KESİK(E-31) ve Şeydanur MERAL(K-25) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, Melisa ATEŞ, Nuri KESİK ve Şeydanur MERAL taburcu olurken Melisa ATEŞ’in sol omuzunda, Makbule BAYDÜZ’ün ise yüz kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek cerrahi servisinde müşahede altına alındılar.

ZPE 137 plakalı araç sürücüsü Mahmoud EL HAEWACH ve ES 596 plakalı araç sürücüsü Samed NERKİZ (E-17) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Sürücü 351 promil alkollü çıktı

09.07.2023 tarihinde, saat 19:15 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 12-13’üncü kilometreleri arasında, Ömer Sami BİNOL (E-39) 351 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MD 391 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun soluna geçmiş ve o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Jordi Dave Gbianzapa MODİA (E-22) yönetimindeki ZPC 836 plakalı aracın sağ ön kapısına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. MD 391 plakalı araç sürücüsü Ömer Sami BİNOL tutklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Galerideki araçlara çarptı

09.07.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Ömer BAŞDAŞ (E-23) yönetimindeki GF 757 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda bulunan Selenge Oto Galeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve Selenge Oto Galeriye ait demir korkuluklara çarptıktan sonra kontrolsüzce devam ederek, galeri içerisinde bulunan 4 ayrı araca da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Ömer BAŞDAŞ (E-23) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Dikkatsizce yolun soluna geçti

09.07.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Çamlıbel-Yılmazköy Anayolu’nun 7-8’inci kilometreleri arasında, İsmail ÖZTÜRK (E-35) yönetimindeki HB 150 plakalı salon araç ile Çamlıbel istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solunu muahafaza etmeyip yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan sakin Dilek KARA (K-60) yönetimindeki MK 509 plakalı salon araç ile çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından, HB 150 plakalı araç sürücüsü İsmail ÖZTÜRK taburcu olurken, MK 590 plakalı araç sürücüsü Dilek KARA ise ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.