Polis açıklamasına göre, 11.02.2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında Girne’de Orhaneli Sokak üzerinde park halinde bulunan KD 965 plakalı aracın, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın, çevrede bulunan vatandaşlar ile İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamlar ile ön kaput yanarak zarar gördü.

Öte yandan 12.02.2026 tarihinde saat 10.30 sıralarında Gönyeli’de Bindallı Sokak üzerinde bir şahsa ait dairenin banyo odasında bulunan faal durumdaki şofbenin elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Yangın neticesinde şofben, elektrik kabloları, muhtelif giyim eşyaları ile duşakabin yanarak zarar görürken, duvarların ise islenmek suretiyle hasar gördüğü belirtildi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.