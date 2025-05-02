Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu… 4 yaralı

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu üzerinde saat 06.00 sıralarında Muhammed Tevfik Bircan (E-29), 93 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SP 312 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Halkbank Çemberine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarptıktan sonra çember üzerinden geçip kontrolsüzce tekrar yol içerisine girmiş ve demir bariyerlere çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Muhammed Tevfik Bircan ile araçta yolcu olarak bulunan Sevde Nur Kaya (K-20), Alya Nebipaşagil (K-19) ve Muhammed Ali Salman (E-21), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Girne… 1 yaralı, 1 tutuklu

Girne’de Bülbüller Sokak üzerinde saat 20.00 sıralarında Sıla Güneş (K-27), 143 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LL 496 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun solunda park halinde bulunan ZF 845 plakalı motosikletin sol yan kısmına ve o esnada motosikletin yanında durmakta olan sürücü Rahmi Şanverdi’ye çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Rahmi Şanverdi, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yapılan tedavisinin ardından Acil Serviste müşahede altına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle trafik kazası yapan LL 496 plakalı araç sürücüsü Sıla Güneş tutuklandı.

Ercan-İskele ana yolu… 2 yaralı, 1 tutuklu

Ercan-İskele ana yolunun 37-38’nci kilometreleri arasında saat 16.30 sıralarında Aydın Damgacı (E-51), 137 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki SJ 154 plakalı salon araç ile İskele istikametinden Sınırüstü istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Gamze Gökdemir (K-21) yönetimindeki UU 594 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle UU 594 plakalı araç kontrolsüzce ileriye doğru savrularak yolun solundan çıkıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan UU 594 plakalı araç sürücüsü Gamze Gökdemir ve araçta yolcu olarak bulunan Kurthan Türker (E-25), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suretiyle trafik kazası yapan SJ 154 plakalı araç sürücüsü Aydın Damgacı tutuklandı.