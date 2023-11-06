Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

30 Ekim - 05 Kasım 2023 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (2) adet yangın ve (11) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 2500 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmariti sonucu olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümünde, binanın tavan arasında ve derin kuyuya düşen kedilerin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır.



