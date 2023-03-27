İtfaiye Müdürlüğü açıklamasında, söz konusu yangınların muhtemel sebepleri, kısa devreler ve bilinmeyen kişi veya kişilerce temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması sonucu olarak belirtildi.

Hususi servis olayları ise; aracın altına sıkışan kedinin, rögar içine düşüp sıkışan, dağlık alanda mahsur kalan, iki depo arasına sıkışan köpeklerin ve kuyuya düşen koyunun kurtarılması, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, yangına karşı tedbir alma, yol güvenliğinin sağlanması, balıkçı teknesinden su tahliyesi, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların sıkıştığı yerden çıkarılıp ambulansla hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer aldı