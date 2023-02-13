Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat- 12 Şubat tarihleri arasında ülkede 40 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 34’ü hasarla, 6’sı yaralanmayla sonuçlanırken; toplam 10 kişi yaralandı. Kazaların 12’si süratli araç kullanmak, 9’u dikkatsiz sürüş, 6’sı kavşakta durmamak ve 7’si diğer etkenler sebebiyle meydana geldi. Kazalar sonucunda 1 milyon 151 bin TL hasar oldu.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa – 17; Gazimağusa – 7; Girne – 9; Güzelyurt – 2; İskele – 5.”

Öte yandan, aynı dönemde yapılan trafik kontrollerinde 6 bin 440 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 564 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat – 137; tehlikeli sürüş – 5; dikkatsiz sürüş – 12; seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak -118; sürüş ehliyetsiz araç kullanmak – 3; alkollü araç kullanmak -5; seyir halinde iken cep telofonu ile konuşmak – 71; emniyet kemersiz araç kullanmak – 19; trafik levha ve işaretlerine uymamak – 31; trafik ışıklarına uymamak – 2; muayenesiz araç kullanmak – 45; sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak – 20; "a" yol kullanma izinsiz araç kullanmak - 3 ve 93 diğer trafik suçları.”