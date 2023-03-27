Derince - Avtepe Ana Yolu'nda kaza! İki kişi yaralandı Derince - Avtepe Ana Yolu'nda kaza! İki kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığının 20-26 Mart tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, trafik kaza sebepleri;  süratli araç kullanmak (17), dikkatsiz sürüş (12), kavşakta durmamak (8),  yakın takip (9) ve diğer etkenler olarak sıralandı.

 Kazaların toplamında  2 milyon  115 bin 500 TL’lik hasar oluşurken,  kazaların ilçelere dağılımı; Lefkoşa 13, Gazimağusa 15, Girne 19, Güzelyurt 7 ve İskele 2 şeklinde oldu

Öte yandan aynı dönemde  ülke genelindeki rutin trafik kontrollerinde 9 bin  399 araç sürücüsünden  bin 41’ine ceza kesildi.

Suçlarda ilk sırayı 300 ile sürat alırken,  bunu seyrüsefer  ruhsatsız araç kullanmak  (134) ve trafik levha ve işaretlerine uymamak  (116) takip etti.