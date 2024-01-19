Tarım Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Dairesi, 12-18 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı limitlerine göre değerlendirilerek sonuçlar elde edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ithal ürünlerde 33 numunede 32 numune temiz olup, 1 numunede limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği, Non Foods’a ait Sarı Elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, yerli ürünlerde 23 numunede 23 numunenin de temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadığı kaydedildi.