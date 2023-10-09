Pamuklu-Çayırova ana yolunun 3-4 km'leri arasında saat 18.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Metehan YILDIZ (E-32), yönetimindeki FA 719 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak toprak sete ardından da ağaca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Oğuz ATA (E-32) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.