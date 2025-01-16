Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

16.01.2025 tarihinde, saat 10.15 sıralarında, Dikmen - Boğazköy Anayolu üzerinde, Salih ÖZENALP (E-22), yönetimindeki FT 910 plakalı salon araç ile Dikmen istikametinden Boğazköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Arpalıklı Taş Kırma Tesisleri yakınlarında sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solunda çıkarak 9 metrelik uçuruma düşerek sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Salih ÖZENALP ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa KAVUNCUOĞLU (E-22) ve Ahmet GÜLKAN (E-21) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Yapılan tedavilerinin ardından Salih ÖZENALP ve Ahmet GÜLKAN taburcu olurken, Mustafa KAVUNCUOĞLU ise ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.