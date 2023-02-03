Kaza, bugün 10.40’ta, Lefkoşa otobüs terminali önünde, PE397 plakalı aracın anayol ortasında üçlü dönüş yapmak istediği esnada o sırada istikametinde seyreden polis motosikletine çarpması sonucu gerçekleşti.

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Kazada polis memuru hafif yaralandı.