Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Prountzos, Kaymaklı bölgesinde araçlı geçişe imkân sağlayacak yeni bir kapı için öneri taslağının hazırlandığını açıkladı. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise bunu memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ise sosyal medya paylaşımında, Prountzos’un Kaymaklı’daki yeni geçiş noktasıyla ilgili açıklamasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Harmancı, “Uzun zamandır Lefkoşa belediye başkanları olarak birçok konuda ortak fikirler geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün sevgili dostum Prountzos’un açıklamasını memnuniyetle karşıladım. Uzun süredir tartıştığımız alternatif bir geçiş noktası” ifadelerini kullandı.

Harmancı, güneş enerjisi santralleri konusunda kalıcı bir çözüm bulunana kadar ara bölgede yeni çözümler geliştirerek her iki topluma fayda sağlayacak ortak formüller üretmeye devam edeceklerini vurguladı. Başkan, ortak eylem geliştirme noktasında tereddüt etmeyeceklerini de belirtti.