Tuborg ve Carlsberg biraya 4 tl birden zam geldi.

TC ile KKTC arasında sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında işbirliği protokolü imzalanacak

TC ile KKTC arasında sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında işbirliği protokolü imzalanacak

Sabah sigaraya gelen zam mın ardından bir zam da bira çeşitlerine geldi.

Yeni asgari ücreti daha eline alamayan vatandaş zam yağmuruna tutuldu.

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