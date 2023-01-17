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Yeni asgari ücreti daha eline alamayan vatandaş zam yağmuruna tutuldu.

Sabah sigaraya gelen zammın ardından bir zam da bira çeşitlerine geldi.

TC ile KKTC arasında sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında işbirliği protokolü imzalanacak TC ile KKTC arasında sosyal yardım ve sosyal hizmet alanında işbirliği protokolü imzalanacak

Tuborg ve Carlsberg biraya 4 tl birden zam geldi.