- ÖZEL HABER
Yeni asgari ücreti daha eline alamayan vatandaş zam yağmuruna tutuldu.
Sabah sigaraya gelen zammın ardından bir zam da bira çeşitlerine geldi.
Tuborg ve Carlsberg biraya 4 tl birden zam geldi.
- ÖZEL HABER
Yeni asgari ücreti daha eline alamayan vatandaş zam yağmuruna tutuldu.
Sabah sigaraya gelen zammın ardından bir zam da bira çeşitlerine geldi.
Tuborg ve Carlsberg biraya 4 tl birden zam geldi.
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