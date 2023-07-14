Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), Gazimağusa ve Güzelyurt’ta bugün elektrik kesintisine gidileceğini açıkladı.

GAZİMAĞUSA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da 09.00-12.00 saatleri arasında olacak kesinti aşağıdaki bölgeleri kapsayacak:

“Sosyal konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastanesi, Adakent Üniversitesi ve bölgesi, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran arkası, Yeni Şehir bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi (kuzey ve güney kampüsü), Telefon Dairesi, Sulu Çember’den Atatürk Çemberi’ne kadar olan salamis yolu, apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Otobüs Terminali, Eski Lemar bölgesi, bölgede bulunan Levent ve Hacıali Apartmanları, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Çocuk Parkı bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı, Baykal bölgesinin bir kısmı ve İtimat bölgesi, Sulu Çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu bölgesi, Karakol bölgesinin bir bölümü, Fazıl Polat Paşa Cami ve bölgesi, Mesan Apartmanları”

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle yapılacak kesintiden mağdur olunmaması için vatandaşların gerekli tedbirleri alması çağrısında bulunuldu.

GÜZELYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

KIB-TEK Güzelyurt Bölge Amirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Güzelyurt çevre yolu, Güzelyurt - Mevlevi yolu ve Alas sitesi civarına elektrik verilemeyecek.

Açıklamada ayrıca, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması gerektiği de vurgulandı.