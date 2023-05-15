-ÖZEL HABER

Türkiye 13. Dönem Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimi için sandık başına gitti.

İlk tur sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından döviz haftaya düşüşle başladı.

Seçim öncesinde dövize ve altına talebin artması nedeniyle dövizde ciddi bir artış yaşanmış, Türkiye ve KKTC’de altın ve döviz satışı durmuştu.

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başlaması ve seçimin ikinci tura kalmasının ardından döviz haftaya düşüşle başladı. Sun Döviz verilerine göre, KKTC serbest piyasasında, Sterlin seçim öncesi 29 TL’den satılırken, bugün itibariyle 26,50 TL’den işlem görüyor.

Dünya piyasalarında ise Türkiye’deki seçim öncesinde yükselen altın ve döviz fiyatları ise haftaya düşüşle başladı.

15 Mayıs 2023 Saat 12. 30 itibariyle, KKTC Merkez Bankası verileri ve KKC serbest piyasa döviz verileri ise şu şekilde: