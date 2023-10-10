Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ceyhun Birinci, Cumhuriyet Meclisi’nde “Sağlık Sisteminde Yaşanan Ciddi Sorunlar” konulu güncel konuşma yaptı. Birinci, savaşlara bir an önce son verilmesini ve insanların ölmemesini temenni etti.

"EKSİKLİKLER GİDERİLMEDİ"

Birinci, sağlıkta yaşanan sıkıntıları hükümetten çözme beklentilerinin olmadığını, sorunların azalması yerine arttığını ifade ederek, sağlıkta yaşanan sıkıntıları anlattı, verilen sözlerin yerine getirilmediğini, özellikle Girne, Lefkoşa ve Güzelyurt hastanelerinde verilen sözlerin yerine getirilmediğini, personel, altyapı eksikliklerinin giderilmediğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanamadığını, tedbirlerin artırılması ve yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade eden Birinci, Sağlık Bakanlığı değişikliklerini de eleştirdi, plansız bir sağlık sistemi olduğunu kaydetti, ülkede bir an önce nüfus ayarlamasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

"GEREKLİ İLAÇLAR TEMİN EDİLEMEDİ"

İlaç ve reçete yolsuzluğuna da değinen Birinci, bakanlık nezdinde de bir soruşturma başlatılması gerektiğini kaydetti. Birinci, ülkede nüfus artışından dolayı sağlıktaki sıkıntıların daha da artacağına inanç belirterek, gerekli önlemleri alacak adımların geç kalınmadan atılmasını istedi.

Bütçenin yetersiz olduğunu da belirten Birinci, bunun sıkıntılarını vatandaşın çektiğini, gerekli ilaçların temin edilemediğini ve tedavisinde sıkıntı yaşadığını anlattı.

Hükümeti eleştiren Birinci, ülkede sadece sağlıkta değil, her alanda sıkıntı yaşandığını kaydetti, tüm sorunları çözecek genel sağlık yasasının Meclis'ten geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Artan Koronavirüs vakalarına da değinen Birinci, vatandaşlara gerekli hijyen tedbirlerini almaları uyarısında bulundu.