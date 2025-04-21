Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Birleştirilmiş Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oy birliği ile kabul edildi.

İlgili Komite Başkanı Resmiye Canaltay, “Birleştirilmiş Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı okudu.

Maliye Bakanı Özdemir Berova da söz alarak, önemli bir yasa tasarısının bugün oy birliğiyle Meclisten geçirilecek olmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Son yıllarda istikrarsız şekilde oluşan ve kısa süren hükümetlerin önemli yasaların geçmesinin önünün tıkadığını dile getiren Berova, bu yasa tasarısı ile döviz büroları ve değerli metallerin satışını yapan kuyumcuların kriterlerinde düzenlenme yapılacağını dile getirdi.

Para Kambiyo Dairesi’nin mevcut teşkilat yapısının güçlendirilmesi amacıyla boş kadroların doldurulmak suretiyle yapısının güçlendirilmesi çalışmalarının yapılacağını dile getiren Berova, Daire’nin gerekli personel sayısına ulaşması için de katkı koyacaklarını söyledi.

Finansal yasalara hükümet tarafından önem verildiğini dile getiren Berova, Forex ve Kripto alanını kontrol edecek yeni çalışmanın da tamamlanmak üzere olduğunu ve önemli yasaların geçirilmesine devam edileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından “Birleştirilmiş Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra tasarının bütünü üzerinden oylama yapıldı. Oylamaya göre Yasa Tasarısı 29 kabul oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.