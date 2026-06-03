Federasyon, bisiklet dostu politikaların geliştirilmesi ve güvenli bisiklet altyapılarının artırılması çağrısında bulundu.

Federasyon Başkanı Dr. Kandemir Berova, BM tarafından ilan edilen Dünya Bisiklet Günü’nün, bisikletin toplum sağlığına, çevrenin korunmasına, sürdürülebilir ulaşıma ve sosyal yaşama yaptığı katkıları hatırlamak ve teşvik etmek amacıyla her yıl 3 Haziran’da kutlandığını anımsattı.

Berova, bisikletin, yalnızca bir spor aracı değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamın, çevre dostu ulaşımın ve toplumsal dayanışmanın önemli bir simgesi olduğunu ifade ederek, artan trafik yoğunluğu, hava kirliliği ve hareketsiz yaşamın bisiklet kullanımının öneminin giderek arttığını belirtti.

Bisiklet sporunun disiplin, dayanıklılık, mücadele ruhu ve ‘fair-play’ değerlerini genç nesillere kazandıran önemli bir spor dalı olduğunu da belirten Berova, çocukların ve gençlerin sporla buluşmasında bisikletin özel bir yeri bulunduğunu ifade etti.

Dünya Bisiklet Günü’nde, tüm kurum ve kuruluşları bisiklet dostu politikaları geliştirmeye, yerel yönetimleri güvenli bisiklet altyapılarını artırmaya ve toplumu günlük yaşamda daha fazla bisiklet kullanmaya davet eden Berova, “Bisiklet kültürünün gelişmesi, güvenli sürüş bilincinin yaygınlaşması ve sporcu sayısının artırılması amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.