Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Öztürkler, İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin davetlisi olarak “Geçmişten Geleceğe Kıbrıs Sorunu ve Millî Davamız” konulu bir konferans verecek.

Başkan Öztürkler’i Gaziantep Oğuzeli Havalimanı’nda KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen ile Türkiye Gençlik ve Eğitim Federasyonu Başkanı Ahmet Bayduz karşıladı.

Öztürkler’in yarın yapılacak konferansta Kıbrıs davası, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Kıbrıs’ın stratejik konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı bildirildi.