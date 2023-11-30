Federasyon, "Bisikletini al da gel" sloganıyla duyurduğu etkinlik kapsamında, 2 Aralık Cumartesi günü saat 14.30'da Atatürk Spor Kompleksi'nden başlayacak bir bisiklet sürüşü düzenleyecek. Sürücülerin Meclis önüne varmalarının ardından burada bir basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Federasyon açıklamasında, bisiklet sürücüleri olarak, son zamanlarda artan bisikletli kazalarına dikkat çekmek ve trafikte var olduklarını ifade etmek amacıyla bu eylemi düzenlediklerini belirtti.

Eyleme katılmak isteyenler için iletişim numaraları da paylaşıldı:

0 (548) 840 88 23

0 (542) 862 80 22