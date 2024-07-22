GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER-BAHAR SANCAR

Başbakan Ünal Üstel, geçtiğimiz günlerde 20 Temmuz vesilesiyle yaptığı açıklamada, “Demokrasi ve özgürlük denilince bazılarının bunu yanlış anladığına” vurgu yapmıştı. Gündem Kıbrıs vatandaşa “Demokrasi deyince aklınıza ne gelir?” sorusunu yöneltti. Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar, demokrasiden ziyade gündelik yaşadığı sıkıntılara dikkat çekerek gündeminde “Geçim sıkıntısı” olduğunu ifade etti.

Yahya Gürcan isimli vatandaş, demokrasi deyince “Eşitlik, hak ve özgürlük, seçme seçilme hakkı” ifadelerinin aklına geldiğini söylerken, Serkan Çakır isimli vatandaş, “Özgürlük, daha güzel ve saygılı bir toplumun” aklına geldiğini söyleyerek, “demokratik bir ülkede yaşadığına” inanç belirtti.

Bayram Yıldız isimli vatandaş ise demokrasi deyince “Her konuda özgürlük” kelimesinin aklına geldiğini ifade etti.

Abidin Yücel ise, “Özgürlük, hak, hukuk, adalet” kavramlarının aklına geldiğini ifade etti.

Hasan Güneş isimli vatandaş ise demokrasinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını düşündüğünü söyledi. Güneş, “ABD’nin demokrasinin beşiği olduğu söylenir ama dünyanın en demokratik olmayan ülkesi olduğunu ifade etti. ABD’nin dünyaya uyguladığı politikalardan dolayı bu düşünceye sahip olduğunu söyleyen Güneş, Dolar ile dünyayı ele geçirdi, hegemonyasını devam ettirmek için 3. Dünya savaşına doğru dünyaya sürüklüyor” dedi.

Hasan Çimen isimli vatandaş, demokrasiye inanmadığını söyleyerek, “Şimdiki yaşam dönemimizde demokrasi falan yok. Yönetim bozuk. Pahalılık alabildiğine gider. Halkın birbirine karşı saygısı sevgisi sıfırlandı. Bir boşluktayız” dedi.

“Demokrasi kaldı mı?” diye soran Ali Çekirdek, “Her şey çok kötü. Her şey çok pahalı bir yere gidemiyorsun sürekli evdesin. Faturalar çok yüksek ve sosyal bir şey kalmadı. Bir denize bile gidemiyoruz” dedi.

Ceydan Sarıkaya isimli vatandaş, “Bu zamandaki geçim sıkıntısının yanı sıra istediğimizi rahat söyleyemiyoruz. Çalışınca bir şey olmuyor boşuna çaba” dedi.

Havva Özduran isimli vatandaş da, “Bu memlekette var mı?” diye sorarak, hiçbir şeyi yürütemiyorlar, sınav derler sınavdan çocuklar eleniyor, bildiklerini okuyorlar” dedi.

Halit Yiğitçe ise demokrasi deyince aklına “Özgürlük” teriminin geldiğini ifade ederek, ülkede yaşanan pahalılığa vurgu yaptı. Yiğitçe, “Bütün gıda ürünleri çok pahalı devletten istediğimiz tek şey denetim. Denetim yok. Milletvekilleri, bakanlara soruyoruz yasa geçti diyorlar. Önemli olan yasaları uygulamaktır ve denetlemektir” dedi.