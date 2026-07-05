Güney Kıbrıs’ta, son on beş günde gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde 60 kilo opioid sınıfı uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Narkotik Şube ekiplerinin operasyonları neticesinde son on beş gün içerisinde, 17 olay çerçevesinde, 60 kilo opioid sınıfı uyuşturucu ele geçirdiğini, 21 kişiyi de bu olaylarla ilgili tutukladığını yazdı.

Habere göre polis ayrıca bu olaylarla ilgili olarak iki kişiyi daha ararken tutuklanan 21 kişi, zanlı olarak gözaltında tutulmaya devam ediyor.