15 üyeli BM Güvenlik Konseyi, Türkiye üzerinden 10 Temmuz'a kadar yaklaşık 4 milyon kişiye insani yardım ulaştırılmasına izin veren kararı oybirliğiyle kabul etti.

YALNIZCA BİR SINIR KAPISINDAN YARDIM GİDİYOR

BM'ye göre, 2023'te yaklaşık 15,3 milyon insan (çatışmanın başladığı 2011'den bu yana en yüksek sayı) insani koruma ve yardıma ihtiyaç duyacak.

BM Güvenlik Konseyinin 2014'te kabul ettiği karar tasarısına göre Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgelere uluslararası yardım gönderiliyor.

Halihazırda yalnızca Cilvegözü Sınır Kapısı üzerinden gıda ve ilaç yardımı ulaştırılıyor.

TÜRKİYE, BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN SURİYE'YE YARDIM MEKANİZMASININ SÜRESİNİ UZATMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı kararla kuzeybatı Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının 6 ay süreyle uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu BM mekanizmasının bölgedeki 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati rol oynadığı belirtildi.

Açıklamada, "Kuzeybatı Suriye'ye yönelik BM sınır ötesi yardım mekanizmasının 6 ay süreyle uzatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.

Kuzeybatı Suriye'deki insani krizin boyutları ve bölgesel istikrarın, BM mekanizmasının daha uzun dönemli muhafazasını gerekli kıldığı kaydedilen açıklamada, "Türkiye, bu hedef doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da uluslararası toplum ile işbirliğini sürdürecektir." denildi.