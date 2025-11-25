Küçük yaşlarda basketbol ve atletizme ilgi duyan Red Bull sporcusu Bora Altıntaş, AA muhabirine, 13 yaşında arkadaşlarının ısrarıyla BMX ile tanıştığını ve bisikleti hayatının merkezine koyduğunu belirtti.

Hem profesyonel olarak yarışan hem de projeler üreten Bora, "Grind, aslında demir raylarda bisikletle denge kurarak kaymak demek. Benim BMX sürüş stilimde 'grind' en çok kullandığım ve tüm dünya tarafından sevilen bir hareketim. Bu hareketi 2025 yılının sonlarında gerçekleştirdim. Hareketi yapma fikri 2024 yılında bu hareketi en üst seviyeye nasıl çıkarabilirim, sonrasında takla atsam nasıl olur diye düşünürken şekillenmeye başladı. Biraz araştırma yaptıktan sonra dünyada bunu tek takla ile yapan başka sporcular olduğunu gördüm. Ben de bu hareketi 2 ters takla ile yapmak mümkün mü diye kendi kendime sordum. Aslında fiziksel olarak bu çok mümkün değildi. Çünkü ben hayatımda hiç 2 takla atmamıştım ki demir raylarda denge kurarak bunu yapmak inanılmaz zor olacaktı. Uzun ve yoğun çalışmalar sonucu Red Bull ailesinin de büyük destekleriyle imkansızı başararak bir ilke imza attık." ifadelerini kullandı.

Demir raylardan 2 ters takla atma anlamına gelen "Grind to Double Backflip" projesine hazırlık sürecini anlatan Bora, "Demir raylardan 2 ters takla atmadan önce 2 takla atmayı öğrenmem gerekiyordu. Bu hareketi güvenli bir şekilde öğrenmem için Red Bull ailesi bana antrenman hava yastığı temin etti. Bu yastık sayesinde kendime bir antrenman alanı kurdum ve 2 takla atmayı güvenli bir şekilde öğrendim. Demir raylarda 2 ters taklayı denemeden önce de denemelerimi ilk etapta hava yastığına yaptım, sonrasında ise sert zeminde hareketi başardım. Tüm bu süreçte bazı noktalarda sakatlanma gibi risklerle karşılaştım ama çok şükür ciddi bir durum olmadı. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Her başarının kendisi için yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Bora Altıntaş, BMX'in artık hayatında sadece bir spor değil, aynı zamanda yaşam biçimi haline geldiğini dile getirdi.

2025 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile sürekli iletişim halinde olduğunu belirten Bora Altıntaş, "Toprak Razgatlıoğlu gerçekten çok değerli ve başarılı bir sporcu olmakla beraber büyük saygı duyup örnek aldığım bir abim. O bir dünya şampiyonu ve olmaya devam edecek. Hareketi başarıp Toprak abiden tebrik mesajı almak beni gerçekten çok mutlu etti. Uygunluk buldukça fikir alışverişi yaptığımız mutlaka oluyor. Onun görüşlerine çok güveniyorum. Kim bilir belki ileride birlikte bir projede bile yer alabiliriz. Bundan onur ve mutluluk duyarım." diye konuştu.

Bu projeyi doğduğu yer olan KKTC'de tamamlamanın kendisi için ayrı bir değeri olduğunun altını çizen Bora Altıntaş, "Dünyanın farklı yerlerinde sporcular başarılara imza atıyor fakat genellikle bunu imkanları olduğu için kolaylıkla başarabiliyorlar. Küçük yaşlarımda KKTC'de imkansızlıklar içinde büyüdüm ve tüm imkanlarımı kendim oluşturup çok çalıştım. Bu başarı özellikle KKTC'deki diğer sporculara ve sanatçılara ilham oldu diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Genç BMX sporcularına ve spora yeni başlayanlara da mesaj veren Bora Altıntaş, "Eğer inanırsanız başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Çok çalışın, düşerseniz kalkın ve asla pes etmeyin. Zaman alabilir ama başaracaksınız." diyerek sözlerini tamamladı.