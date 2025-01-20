Liderlerin görüşmesine ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) bir açıklama yaparak, Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum lideri Nikos Christodoulides, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın himayesinde bir araya gelerek, yeni geçiş noktalarının açılması konusunu değerlendirdi.

Açıklamada, gerçekleşen toplantının, 15 Ekim’de BM Genel Sekreteri’nin New York’ta iki liderle gerçekleştirdiği gayri resmi akşam yemeğinin devamı niteliğini taşıdığı ifade edildi.

Görüşmede, yeni geçiş noktalarının açılmasının halklar arası temasları artırarak ekonomik bağları güçlendireceği ve adada güven inşasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

BM tarafından yapılan açıklama şöyle:

Kıbrıs Rum Lideri Sayın Nikos Christodoulides ve Kıbrıs Türk Lideri Sayın Ersin Tatar’ın Ortak Açıklaması

Bugün, Kıbrıs Türk lideri Sayın Ersin Tatar ve Kıbrıs Rum lideri Sayın Nikos Christodoulides, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Yardımcı Danışmanı Sayın Colin Stewart’ın himayesinde bir araya geldi. Görüşme, yeni geçiş noktalarının açılma olasılığını değerlendirmek üzere yapılan görüşmelerin durumunu ele almak amacıyla gerçekleştirildi. Liderler, açık ve yapıcı bir tartışma gerçekleştirdi.

Bugünkü toplantı, BM Genel Sekreteri’nin 15 Ekim’de New York’ta iki liderle düzenlediği gayri resmi akşam yemeğinin devamı niteliğindeydi.

Her iki lider de, yeni geçiş noktalarının açılmasının, halklar arası temasları artırmada, ekonomik bağları güçlendirmede ve güven inşa etmede kritik öneme sahip olduğuna inanmaktadır. Bu çabalar, ada genelinde somut sosyo-ekonomik faydalar yaratmayı, fırsatlar sağlamayı ve Kıbrıs Rumları ile Kıbrıs Türklerinin yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Bugünkü toplantının ve fikir alışverişinde bulunma fırsatının avantajlarından yararlanarak, liderler diğer fikirleri de ele aldı.

Yeni geçiş noktalarının açılmasının, daha geniş bir formatta yapılacak gayri resmi toplantı öncesinde olumlu bir ortam yaratmaya katkı sağlayacağından emin olan liderler, Müzakerecilerini ve Özel Temsilciyi görüşmelere devam etmeleri için görevlendirdi ve önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme kararı aldılar.