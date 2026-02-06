ABD’li ressam ve televizyon yıldızı Bob Ross’un 'Resim Sevinci' (The Joy of Painting) programında canlı yayında yaptığı tablolar, Boston’da düzenlenen Bonhams müzayedesinde rekor fiyatlara satıldı. Üç eserden elde edilen toplam gelir 1,27 milyon dolara ulaşırken, satış kamu yayıncılığına destek amacıyla gerçekleştirildi.

27 Ocak’ta Massachusetts eyaletinde düzenlenen “Americana: Crafting a Nation” başlıklı müzayedede satışa çıkan Bob Ross’un eserleri, ön satış tahminlerini açık ara geride bıraktı. En yüksek fiyat, 1990 yılında program sırasında yapılan “Change of Seasons” adlı tabloya verildi. Eser, 787 bin 900 dolara alıcı bularak tahminlerin 13 katına ulaştı.