Komite ilk olarak 741 Milyon 694 bin TL’lik Kıbrıs Vakıflar İdaresi bütçesini görüştü.

Bütçe madde madde onaylanarak Komite’den oy çokluğuyla geçti.

-Din İşleri Dairesi…

Daha sonra, 730 Milyon 881 bin TL’lik Din İşleri Dairesi bütçesinin görüşülmesine geçildi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın söz alarak, Din İşleri Dairesi'nde başkan yardımcılığına yapılan atamanın "usulsüz" olduğunu savundu.

Din İşleri Başkanı'ndan açıklama isteyen Barçın, Başkan Yardımcılığı'na yapılan atamanın "yasadışı" olduğunu dile getirerek, yasadışı yapılan bir atamanın maaşının verilmesi için atılacak imzanın ileride sorun yaratacağı uyarısında bulundu.

Din İşleri Dairesi Yasası'nın 2018 yılında dava edildiğini, mahkemenin atama ile ilgili kuralları Anayasaya aykırı bulduğunu anlatan Barçın, Din İşleri Başkan Yardımcılığı'na 2022 yılında atama yapılıp yapılmaması konusunda savcılıktan görüş alındığını, savcılığın bu atamanın olamayacağını bildirdiğini kaydetti.

Barçın, atanan kişinin 5 gün sonra vekaleten atanması halinde de bu konunun ciddi sıkıntılara yol açacak olmasından dolayı Başkan ve çalışanlarına uyarıda bulundu.

Din İşleri Başkanı Hakan Moral, işlerin yürütülmesi için atama yapıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından 730 Milyon 881 bin TL’lik Din İşleri Dairesi bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

-YYK...

Komite, 26 Milyon 354 bin TL’lik Yayın Yüksek Kurulu bütçesini görüşmeye geçti.

YYK Başkanı Feyzi Hansel kurum hakkında bilgi vererek, yeni teknolojilere uygun alt yapılarını tamamladıklarını kaydetti.

Kurumun, kayıt takip sisteminde ciddi teknik altyapı yatırımı yaptıklarını dile getiren Hansel, mevzuat ve tüzük değişiklikleri çalışmalarının da yapıldığını kaydetti.

2026 yılında denetim faaliyetlerini de yapabileceklerini dile getiren Hansel, internet gazetelerinin yaptığı haberlerle ilgili YYK’nın yetkili olduğu düşüncesiyle şikayetlerde bulunulduğunu ancak kurumun internet gazeteleriyle ilgili müdahale yetkisi olmadığını belirtti.

BTHK ile yapılan iş birliğini de anlatan Hansel, YYK olarak iki toplumlu görüşmelere dahil olamadıkları için Güney’deki frekanslarla ilgili dışardan takip yaptıklarını kaydetti.

Hansel, 2026 yılına hazır olduklarını söyleyerek, 2026 yılında sektörle iş birliği içerisinde daha verimli çalışmalar yapılabileceğini belirtti.

Konuşmanın ardından 26 Milyon 354 bin TL’lik Yayın Yüksek Kurulu bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Komite ayrıca, Mahkemeler bütçesini yarın saat 10.00’a aldı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, yarın Mahkemeler, Dışişleri Bakanlığı ve bakanlığa bağlı Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile bakanlığa bağlı Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ile Rekabet Kurulu bütçelerini görüşecek.