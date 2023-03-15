Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Bodrum’ isimli operasyon kapsamında tutuklanan S.A. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, dün gerçekleştirilen operasyonda zanlının Çatalköy’de Beşparmak Caddesi üzerinde tespit edilip alıkonulduğunu üzerinde ve UH 684 plakalı aracında yapılan aramada aracın sol tarafındaki yolcu kısmındaki paspas üzerinde bulunan siyah renk çöp poşeti içerisinde şeffaf naylonda muhafaza edilen alüminyum folyo içerisinde şeffaf naylonlara muhafaza edilmiş satışa hazır halde 5 paket 5 gram kokain türü uyuşturucu madde, aynı çöp poşeti içerisinde başka bir şeffaf naylon içerisinde 7 alüminyum folyoda muhafaza edilen 50 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, ve 4 paket içerisinde 4 gram ağırlığında kokain türü madde ile aynı araçta torpido gözü içerisinde şeffaf naylona sarılı 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde, yine aynı araç içerisinde vites konsolu ön kısmında bulunan zanlıya ait cüzdan içerisinde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 6 bin 900 TL ve yolcu koltuğu paspas üzerinde bulunan siyah renk çanta da yine uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 25 bin TL paralar bulunarak emare olarak alındığını aktardı.

Yanaroğlu, aynı gün 15.45 ile 17.00 saatleri arasında, zanlının ailesine ait olan Beşparmak Caddesi Sosy Apartmanları girişinde bulunan ve kendi sorumluluğunda bulunan ofis içerisinde gerçekleşen arama neticesinde, zanlının girmekte olduğu şifre ile açılan gizli bölme içerisinde muhafaza edilen anahtarlar vaziyeti ile açıldıktan sonra konu binanın bodrum kısmında bulunan beyaz renk depo içerisinde zanlıya ait sırt çantası içerisinde iki şeffaf naylon içerisinde 940 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, bir adet alüminyum folyo içerisinde muhafaza edilen 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, yine aynı bodrum içerisinde masa üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı içeren lacivert renk hassas terazi, uyuşturucu maddelerin ambalajlanmasına kullanıldığına inanılan ve uyuşturucu kalıntısı içeren makas, uyuşturucu madde kalıntısı olan bir adet tabak, 13 adet saklama poşeti, 1 adet alüminyum folyo, 1 adet strech film, 1 adet siyah çöp torbası, 9 adet çipli saklama poşeti bulunarak emare alındığını ifade etti.

Yanaroğlu, aynı tarihte zanlının kaldığı Ozanköy adresinde yapılan arama sonucunda zanlının yatak odasında zanlının çalışma masası çekmecesinde plastik kap içerisinde 1 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap ve şeffaf poşette muhafaza edilmiş 5 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler, incelenecek emareler ve aranan şahıslar olduğunu belirten Yanaroğlu, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.