20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla Boğaz Şehitliği ile Kıbrıs Türkü’nün Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarlarında törenler düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, üç törende de özel defterleri imzalayarak şehitlerin emanetini koruma ve Kıbrıs Türk halkının hak ettiği barış, refah, adalet ve insan onuruna yaraşır bir geleceğe ulaşması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Boğaz Şehitliği’nde tören

Boğaz Şehitliği’ndeki tören saat 18.00’de protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başladı. Törende saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, askeri yetkililer ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Şehitlik Özel Defteri’ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

“Aziz şehitlerimiz, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yılında, Kıbrıs Türk halkının varlığını, özgürlüğünü ve onurunu korumak uğruna verdiğiniz büyük mücadelenin önünde saygıyla eğiliyor, sizleri rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyorum. Sizler, Kıbrıs Türk halkının başı dik ve güven içinde yaşayabilmesi için canınızı feda ettiniz. Kıbrıs Türk halkı, sizlerin ve kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını hiçbir zaman unutmayacaktır. Bizlere düşen en büyük görev, emanetinizi aynı kararlılıkla korumak ve çocuklarımıza barışın, adaletin ve güvenin hakim olduğu bir gelecek bırakmaktır. Mücadelemiz, bu topraklarda bir daha acıların yaşanmaması, hiçbir çocuğun geleceğinden mahrum kalmaması ve halkımızın onuruyla yaşamaya devam etmesi içindir. Manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyor, sizleri rahmet, minnet ve sonsuz şükranla anıyorum. Ruhunuz şad olsun.”

Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı’nda tören

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü kapsamında Kıbrıs Türkü’nün Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı’nda da tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, askeri erkan, öğrenciler ve diğer yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile bayraklar göndere çekildi. Tören, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi.

Anıt Özel Defteri’ne yazdığı mesajda Erhürman şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Dr. Fazıl Küçük; 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yılında aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sizi rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz. Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesine ömrünüzü adadınız. Her zaman halkınızın arasında, mütevazı bir lider olarak mücadelenizi büyük bir kararlılıkla sürdürdünüz. Halkımız, verdiğiniz mücadeleyi, bıraktığınız değerli mirası ve eşsiz katkılarınızı daima yaşatacak, hiçbir zaman unutmayacaktır. Kıbrıs Türk halkının en zor dönemlerinde insanlarımızın sesi, umudu ve vicdanı oldunuz. Gösterdiğiniz cesaret, sağduyu ve kararlılık, Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle bakmasında belirleyici bir rol oynadı. Açtığınız yolda aynı kararlılıkla yürümeye devam edecek, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği barışa, refaha ve adalete dayalı bir geleceğe ulaşması için var gücümüzle çalışacağız. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sizi rahmet, özlem ve minnetle anıyoruz. Öztürkler, TC- KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Erdem’i kabul etti İçeriği Görüntüle Ruhunuz şad olsun.”

Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda tören

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 52’nci yıl dönümü dolayısıyla Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’nda da tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililerin yanı sıra Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman anıta çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayraklar göndere çekildi. Tören, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Anıt Özel Defteri’ne şu ifadeleri yazdı: