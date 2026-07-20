Öztürkler, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre kabulde Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Şifa Çolakoğlu, Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile KKTC'de yaşayan Gaziantepliler Derneği üyeleri de hazır bulundu.

Kabulde konuşan Öztürkler, Şahin ve heyetini Cumhuriyet Meclisi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Şahin'in gerek bakanlık gerekse belediye başkanlığı döneminde Kıbrıs Türk halkını her zaman kardeş olarak gördüğünü ifade eden Öztürkler, bu samimiyetin hem KKTC'de hem de Gaziantep ziyaretlerinde hissedildiğini söyledi.

20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı'nın 52'nci yıl dönümünde Türkiye'den gelen heyetin resmi törenlerde yer almasının anlamlı olduğunu vurgulayan Öztürkler, bunun Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz kardeşliğin ve güçlü bağların en somut göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi.

-Öztürkler: “Biz her zaman bu yolu anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile omuz omuza yürüdük”

Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman yalnız olmadığını belirten Öztürkler, "Biz her zaman bu yolu anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile omuz omuza yürüdüğümüzü ifade ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bir halkı dünyadan izole ederek barışı tesis edemezsiniz. Kalıcı barış ancak o halkın egemenliğine, haklarına ve özden gelen haklarına saygı gösterilmesiyle mümkündür." dedi.

1960'lı ve 1970'li yıllarda yaşanan acıların unutulmadığını ifade eden Öztürkler, 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile birlikte Türk askerinin adadaki varlığının huzur ve güvenin teminatı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı açısından hayati önem taşıdığını belirten Öztürkler, Özgürlük Lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit'i, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, tüm Mehmetçik ve Mücahit şehitlerini rahmetle andı, gazilere ise sağlıklı ve uzun ömür temennisinde bulundu.

-Şahin: “Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik hukuku çok güçlüdür”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen resepsiyonda bulunmaktan büyük onur ve gurur duyduğunu belirterek, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik hukukunun önemine dikkat çekti.

Şahin, organizasyonun son derece başarılı olduğunu ifade ederek, “Bayramınız, bayramımız kutlu olsun. Çok güzel bir resepsiyona ev sahipliği yaptınız; bizler de misafir olarak burada bulunmaktan onur ve gurur duyduk.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in konuşmasını dikkatle dinlediğini belirten Şahin, Öztürkler’in konuşmanın her cümlesinin büyük anlam taşıdığını söyledi.