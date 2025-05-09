Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre 4 Ocak'ta Boğazköy’de bir evin yatak odasında bulunan dolaptan çeşitli ziynet eşyalarının çalınması üzerine başlatılan soruşturmada temizlik için eve gelen M.B.’nin (K-26) olayla bağlantısı olduğu belirlendi. Bahse konu zanlının daha önce benzer bir suçtan dolayı polis gözetiminde olduğu belirtildi.

-Gönyeli’de araçtan hırsızlık..Üç zanlı tutuklu, bir kuyumcu da gözaltında

Gönyeli’de 5 Mayıs'ta bir butik önünde park halindeki bir aracın bagajında bulunan çanta, kimliği meçhul kişiler tarafından çalındı. Çantada 4 bin 600 TL nakit para, çeşitli ziynet eşyaları, kredi kartı, kimlik kartı ve cep telefonu bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak yürütülen “Güvenli Sokaklar 2” operasyonunda A.G. (E), A.Y. (E) ve B.G.Y. (E) isimli zanlılar tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma kapsamında çalınan bir adet yarım altının, Lefkoşa’da bir kuyumcu tarafından hırsızlık olduğunu bilmesine rağmen piyasa değerinin altında satın alındığı ortaya çıktı. Kuyumcunun işletmecisi F.S. (E-48) de tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.