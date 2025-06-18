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Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Acı haber.. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Acı haber.. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kazada yaralanan sürücü Rasul Jorayev, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre olay, 17 Haziran Salı gecesi saat 23.00 sıralarında meydana geldi. GM 752 plakalı salon aracıyla Gönyeli istikametine doğru seyreden Rasul Jorayev, sola meyilli viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağından dışarı çıkan araç, bir ikamete ait hasır tellere çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde ilerleyerek servi ağacına çarparak durabildi.

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